تكليف اللواء الركن قتيبة الجبوري بمهام قائد عمليات نينوى

2025-02-13 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، بتكليف اللواء الركن قتيبة الجبوري بمهام قائد عمليات نينوى، خلفاً للواء الركن طه عسكر اللهيبي.

وجاء هذا التكليف في إطار التحركات الأمنية الدورية التي تقوم بها القيادات الأمنية لتعزيز الأداء وتطوير الاستراتيجيات الأمنية في المحافظة.

ويُعتبر اللواء قتيبة الجبوري من القيادات العسكرية المخضرمة التي تتمتع بخبرة واسعة في إدارة العمليات الأمنية، حيث شغل سابقاً عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة العراقية.



