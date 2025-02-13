"ليلة البراءة" في السليمانية: تقاليد وأجواء روحانية (صور)

2025-02-13 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في أجواء تغمرها البهجة والروحانية،أحيا أهالي السليمانية، وتحديدًا في حي صابون كران، ليلة النصف من شعبان، المعروفةلدى الكورد باسم "ليلة براءة"، وهي مناسبة تحتل مكانة خاصة في وجدانالمسلمين، حيث تتجسد فيها قيم التكافل والتراحم عبر طقوس اجتماعية متوارثة منذأجيال.

عادات متوارثة

وأعتاد الأهالي في هذه الليلة على تحضير كمياتكبيرة من الشوكولاتة والحلويات والمكسرات، لتوزيعها على الأطفال الذين يجوبونالأزقة ويدخلون البيوت، حاملين أكياسًا صغيرة، يملؤونها بكل ما تجود به أيديالكبار، وسط أجواء من الفرح والتآخي.

ورصدت جولة كاميرا وكالة شفق نيوز، في حي صابونكران، مشاهد معبّرة عن هذه الطقوس، حيث تحدث فؤاد مروان وهو من مواطني الحي، عنحرص العوائل على تجهيز الحلويات منذ ساعات الصباح الباكر، استعدادًا لاستقبالالأطفال مساء.

وأكد أن "هذه العادة توارثها الكورد عنآبائهم وأجدادهم، وأصبحت جزءًا أصيلًا من الموروث الشعبي، إذ يحرص الجميع علىالمشاركة بها دون تمييز، سواء كانوا ميسورين أو محدودي الدخل".

أما علي حسين، فأوضح لوكالة شفق نيوز، أن"هذه الليلة تُعرف بليلة البركة، حيث يخرج الأطفال بعد صلاة المغرب، ويتنقلونمن بيت إلى آخر، يتذوقون الحلويات، وفي الوقت نفسه يقومون بتوزيع بعضها علىالمنازل الأخرى، تعبيرًا عن روح التآخي".

وأضاف أن "بعض المشاركين ارتدوا أزياءتراثية كوردية، من بينها زي الشاعر بيرميرد، مما زاد من جمال الأجواء، وخلق رابطًابين الماضي والحاضر".

مكانة تاريخية خاصة

وتحمل ليلة النصف من شعبان، مكانة دينية خاصة،حيث يعتقد أنها الليلة التي تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةالمشرفة في مكة، وذلك في العام الثاني للهجرة، بعد أن صلى المسلمون نحو 16 شهرًاباتجاه المسجد الأقصى.

كما تُعرف هذه الليلة بأسماء أخرى مثل"ليلة الغفران" و"ليلة البراءة"، حيث يُعتقد أنها ليلة تفيضبالرحمة والمغفرة، ويُكثر فيها المسلمون من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن، أملًافي البركة والرزق وقبول الأعمال.

ليلة مميزة في كوردستان

إلى جانب الطقوس الدينية، تُشكّل ليلة البراءة،مناسبة اجتماعية بامتياز، إذ تتزين البيوت بالأضواء، ويجتمع الأقارب والجيرانلتبادل التهاني، بينما تعمّ الفرحة وجوه الأطفال الذين ينتظرون هذا اليوم بشغف كلعام.

ويؤكد الأهالي، أن "هذه التقاليد، رغمتطور الزمن، ما زالت حاضرة بقوة، وتعبّر عن قيم الترابط والمحبة التي تميّزالمجتمع الكوردي".

وبين العادات المتوارثة والروحانيات، تبقى هذهالليلة واحدة من أجمل المناسبات التي تُوحّد القلوب وتنشر الفرح، وتؤكد أنالتقاليد الأصيلة لا تندثر، بل تستمر مع الأجيال القادمة.