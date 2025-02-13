ماكرون: تقديم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا

2025-02-13 21:30:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستوفر 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا، وإنه سيتيح حصول اللاجئين السوريين على أذون عبور للعودة إلى بلادهم ثم العودة إلى فرنسا مرة أخرى. وذكر ماكرون، ، في مؤتمر دولي حول سوريا بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس 13 فبراير شباط، أن السلطات الانتقالية السورية تحمل أملاً كبيراً لمواطنيها، مشيراً إلى أنه سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس قريباً. وقال رئيس فرنسا: يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في الجيش السوري الجديد. وتابع: ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا يجب أن نتخلى عنها، بحسب وكالة رويترز. وأعرب ماكرون عن استعداد فرنسا للمزيد من الدعم من أجل لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وضرورة ألا تعود أي جماعات إيرانية إلى سوريا. وقال الرئيس الفرنسي: يجب أن تأخذ العملية الانتقالية في سوريا بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة داعش. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام