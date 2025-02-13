2025-02-13 21:45:04 - المصدر: ايشان

جمع ١٤٣ عضواً في الكونغرس الأمريكي، تواقيع، على رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالبه بالتراجع عن تصريحاته بشأن “تشريد أهالي غزة”، والسيطرة على القطاع. ووقع على الرسالة، ١٤٣ عضواً بالكونغرس، طالبوا فيها ترامب، بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط الولايات المتحدة سيطرتها على قطاع غزة. وجاء في رسالة الأعضاء: “نشعر بالقلق من أن يدعو […]

ظهرت المقالة أعضاء في الكونغرس يعارضون فكرة ترامب بالسيطرة على غزة: تراجع عن تصريحاتك أولاً على ايشان.



