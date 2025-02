2025-02-13 21:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رأى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تمثل الأكراد كافة. وأعلن في مقابلة تلفزيونية تابعتها(المدى)، دعمه انخراط الأكراد بالعملية السياسية في البلد الجار. كما شدد على أن لا صحة لوجود إسرائيل بإقليم كردستان، لافتا إلى أن الأخير يرغب في استضافة قوات التحالف الدولي. وأعرب عن […]

