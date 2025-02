2025-02-13 21:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل عنصر أمن قيد التدريب بهجوم مسلح في ضمن محافظة الديوانية. وقال المصدر، لـ(المدى) إن "طالباً في كلية الشرطة يبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحون هجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية". وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأمنية بالحادث بينت […]

