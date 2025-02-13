إفتاء كوردستان: عيد الحب غير شرعي

2025-02-13 22:01:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان،يوم الخميس، أن الاحتفال بعيد الحب (ڤالانتاین) ليس مناسبة شرعية.

و قال عرفان رشيد، عضو المجلس الأعلى للإفتاء في إقليمكوردستان، في تصريح اطلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أصل هذه المناسبة غيرشرعي، ولا ينبغي للأزواج تخصيص هذا اليوم للتعبير عن مشاعرهم.

وأضاف أن "من منظور الشريعة الإسلامية، جميع الأوقاتمناسبة للأزواج ليعبروا عن محبتهم لبعضهم البعض، سواء من خلال تقديم الهدايا أوتعزيز الروابط بينهم، لكن عيد الحب ليس مناسبة شرعية، كما أنه لا يقتصر علىالأزواج فقط".

يُذكر أن الاحتفال بعيد الحب في إقليم كوردستان، يثيرالجدل سنويًا، حيث تتباين الآراء بين من يراه فرصة للتعبير عن المشاعر وبين منيعتبره غير متوافق مع القيم الدينية والاجتماعية.