رئيس الوزراء التشيكي: نرغب بتوسيع التعاون مع العراق واستيراد نفطه

2025-02-13 22:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات الثنائية مع العراق.

وأكد فيالا أن التشيك تعتبر العراق شريكاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، معرباً عن ثقته بقدرات العراق كمصدر مستقر للطاقة. وأشار إلى أن استيراد النفط العراقي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة لبلاده، كما كشف عن مناقشات تتعلق باستخراج الليثيوم وتصدير طائرات التدريب إلى العراق.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للتشيك على دعمها المستمر للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكداً استعداد بغداد لتأمين احتياجات التشيك من النفط الخام. وأوضح السوداني أن العراق يشهد حالياً مرحلة متقدمة من الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، مما يفتح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التعاون المشترك.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة، الاستثمار، ومكافحة الإرهاب، حيث تم الاتفاق على تقديم توصيات لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تخدم المصالح المشتركة. واعتبرا أن المباحثات التي جرت اليوم تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.