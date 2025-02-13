الرئيس الفرنسي يدعو سوريا للعمل مع التحالف الدولي ضد (داعش)

2025-02-13 23:00:05 - المصدر: كونا

باريس - 13 - 2 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس السلطات الجديدة في سوريا إلى النظر في إمكانية العمل والتنسيق مع التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها.وقال ماكرون في ختام مؤتمر باريس الدولي لدعم سوريا إن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من الدعم لدمشق في جهود محاربة المجموعات الإرهابية.وأضاف أنه "يجب على سوريا أن تستمر بكل وضوح في محاربة المنظمات الإرهابية التي تنشر الفوضى في البلاد وتريد تصديرها للخارج" معتبرا أن محاربة (داعش) وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى تشكل أولوية مطلقة.ورأى ماكرون أنه في ظل هذه الظروف تحتاج عملية الانتقال السياسي في سوريا إلى أن تأخذ في الاعتبار العمل مع عملية (العزم الصلب) التي تقودها الدول الغربية في العراق.وشارك في المؤتمر الذي لم يصدر عنه بيان ختامي وزراء وممثلون عن دول أوروبية وغربية من مجموعة الدول السبع ومنها الولايات المتحدة ودول إقليمية فاعلة أبرزها السعودية وتركيا إضافة إلى سوريا ممثلة بوزير خارجيتها أسعد الشيباني الذي أدى اول زيارة لعاصمة أوروبية منذ وصول السلطات الجديدة للحكم في دمشق بعد سقوط نظام بشار الاسد.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اكدت في وقت سابق ان الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها علاوة على تعبئة دول الجوار وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات وتقديم الدعم الاقتصادي.كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "إننا نريد أن تتوقف سوريا عن استخدامها لزعزعة استقرار المنطقة وأن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم".ولم يناقش الاجتماع قضية جمع المساعدات المالية لسوريا حيث تركت هذه القضية ومسألة رفع العقوبات عنها لاجتماع آخر للمانحين مقرر عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل. (النهاية) م ر ن / م م ج