في براغ.. السوداني يبحث تطوير الصناعة وإدامة الطائرات مع شركات تشيكية متخصصة

2025-02-13 23:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الخميس، مع شركات صناعة طائرات وإنتاج النفط، التعاون مع التشيك فيمجال إدامة الطائرات وتوطين الصناعات في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، التقى في براغ، وفي لقائين منفصلين،ممثل شركة (آيرو الفودوتشودي) المتخصصة بصناعة الطائرات، وممثل شركة (يونيس)،المتخصصة في مجال إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وذلك ضمن الزيارةالرسمية التي يجريها إلى جمهورية التشيك".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقائين بحث أوجهتعاون الشركتين مع العراق، والسعي لإقامة شراكات متكاملة مع الشركات الأجنبيةالمتخصصة، تسهم في دعم الصناعة المحلية في مجال إدامة الطائرات، وتنفيذ مشاريعإنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات".

وأكد السوداني، بحسب البيان "حرص العراقعلى تعزيز التعاون مع الشركات التشيكية لما تمتلكه من خبرات، وما يمكن أن تقدمهللعراق في مجالات عملها، مشدداً على تأمين الحكومة البيئةَ الاستثمارية الملائمة،وتوفير التسهيلات والمتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات في البلاد".