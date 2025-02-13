وزير النقل يوجه بمضاعفة الجهود في ذكرى ولادة الامام المنتظر (ع)

2025-02-13 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، باستنفار الجهود لخدمة زائري كربلاء المقدسة إحياء لذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر (عليه السلام) في النصف من شهر شعبان المبارك.وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزير وجه باستنفار كافة الجهود للتشكيلات الخدمية بآلياتها ومركباتِها وكوادرها، لخدمة الزائرين في محافظة كربلاء المقدسة، إحياءً لذكرى ولادة الامام الحجة المنتظر (ع) في النصف من شهر شعبان المبارك".وأضاف البيان، ان "توجيهات الوزير شملت تهيئة عدد من الحافلات ومفارز فنية وإدارية بشكل احتياطي، للزج بها اذا اقتضت الضرورة، حفاظا على انسيابية عملية النقل."وتابع، ان "غرفة عمليات النقل التي يرأسها الوكيل الاداري في الوزارة الدكتور حازم الحفاظي، وجهت الشركة العامة لنقل المسافرين الوفود بزج 250 حافلة، للعمل على نقل الزائرين ضمن محوري (كربلاء المقدسة ـ بغداد) و(كربلاء المقدسة ـ حلة)، الى جانب عمل آلاف المركبات التابعة للنقل الخاص، وعدد من قطارات السكك الحديد، لنقل الزائرين الى المحافظات".وتابع البيان، ان "غرفة العمليات، وبتوجيه من وزير النقل، تشرف بشكل مباشر على الخطة الخدمية، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة"، مؤكدا "استمرار عمل فرق الوزارة الخدمية، حتى الانتهاء من تفويج جميع الزائرين في كربلاء المقدسة".وزاد البيان، ان "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، تواصل العمل على تنظيم حركة تنقل المركبات في المرائب، عبر نشر مفارز ولجان متابعة لضبط عملية النقل".