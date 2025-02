"إسرائيل" ترفض الانسحاب الكلي من لبنان وبري يعارض الشروط

2025-02-13 23:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، تلقيه بلاغاً من الأمريكيين، يتضمن أن الكيان سينسحب في الـ ١٨ من شباط الحالي، ولكنه سيبقى في خمس نقاط، يسيّطر عليها، وهو الأمر الذي ترفضه لبنان بالمطلق. وقال بري، إن "الأمريكيين أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير ولكنه سيبقى في 5 نقاط وأبلغتهم باسمي وباسم […]

