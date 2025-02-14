ذي قار: صعقة كهربائية تنهي حياة بائع وانتحار شاب وحريق يأتي على منزل

2025-02-14 00:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية في شمال المحافظة وغرب مركزها، أحدها تسببت بوفاة أحد المواطنين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مواطنا في الثلاثينات من عمره توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله التجاري وسط قضاء الفجر شمال محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، إن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار من خلال نحر نفسه بواسطة سكين حادة داخل منزله بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع انتحار الشباب هي مروره بحالة نفسية سيئة".

وأضاف، ان "حريقا ضرب احد المنازل بقضاء الغراف شمالي ذي قار يعود لأحد المواطنين، حيث تسبب الحريق بأضرار مادية جسيمة في المنزل قبل إخماده من فرق الدفاع المدني"، مبينا ان "سبب اندلاع الحريق هو تماس كهربائي داخل المنزل".