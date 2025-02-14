بينها إيجابية.. 3 مشاهد في تعادل شباب العراق أمام كوريا الشمالية

2025-02-14 00:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

لم يتمكن منتخب العراق للشباب وصيف النسخة الماضية من كأس آسيا تحت 20 عامًا، من تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالنسخة الحالية في الصين 2025.

وتعادل منتخب العراق للشباب مع كوريا الشمالية بنتيجة 1-1، اليوم الخميس، (13 شباط 2025)، حيث سجل ليوث الرافدين أولا عن طريق اللاعب أيمن لؤي في الدقيقة 32 ومن ثم عدّل كيم جي سون النتيجة لكوريا الشمالية في الدقيقة 62.

وسجل اللقاء ثلاثة أبرز مشاهد من تعادل منتخب العراق للشباب مع نظيره الكوري الشمالي في مباراة كان الفريق العراقي قريبا من نقاطها الكاملة.

منتخب العراق للشباب يبدأ المواجهة بقوة

وبدأ منتخب شباب العراق المواجهة بحماس كبير وسيطر على أغلب مجريات الشوط الأول، إذ ترجم سيطرته إلى هدف جاء من كرة عرضية متقنة ومن رأسية أكثر إتقانًا من اللاعب أيمن لؤي.

مدرب ليوث الرافدين عماد محمد، لعب المواجهة بخطة 4-5-1 ونجح في التعامل مع منافسه الكوري الشمالي في أغلب دقائق المباراة، إذ اعتمد بشكل كبير على الأجنحة والكرات العرضية في الشوط الأول، وكان الأداء ناجحا للغاية وقرب العراق من الفوز.

تراجع غريب في الشوط الثاني

في الشوط الثاني اختلف وضع منتخب العراق للشباب، إذ تراجع بشكل غريب ولجأ إلى التحفظ بعدما كان مبادرا للهجمات وفرض أسلوب اللعب في الشوط الأول، بالتالي بدأ يستقبل الهجمات الكورية.

الهدف الكوري جاء بسبب أخطاء غريبة من الدفاع وحارس المرمى وسام علي، ليحاول بعدها لاعبو الوسط والهجوم تصحيح الوضع ولكن دون جدوى، ثم قام المدرب عماد محمد بتغيير عدد من اللاعبين في محاولة لاخترق دفاع كوريا الشمالية مجددا، لكنه لم ينجح في ذلك ليطلق الحكم صافرة النهاية.

نقاط إيجابية من تعادل شباب العراق مع كوريا

على الرغم من أن منتخب العراق للشباب، لم يحقق الفوز، لكن أظهر بعض النقاط الإيجابية من خلال مستويات بعض اللاعبين، الذين أظهروا إمكانية كبيرة ومهارات فردية عالية.

المدافع مسلم موسى قدم مباراة كبيرة ونجح في إيقاف خطورة مهاجمي كوريا الشمالية في أكثر من مرة، ليثبت نفسه قائدا جديدا للدفاع العراقي، فيما قدم اللاعب كرار جعفر مستويات مميزة جدا، إذ مرر الكرة الحاسمة التي جاء منها هدف العراق وأيضا دون أن ننسى ما قدمه سيداد حاجي الذي سدد من بعيد ومرر وفعل كل شيء إلا تسجيل الهدف.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي منتخب كوريا الشمالية مع الأردن، فيما يواجه ليوث الرافدين نظراءهم في المنتخب السعودي.



