وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الفرنسي سبل مكافحة داعش على الحدود مع سوريا

2025-02-14 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل مكافحة داعش الارهابي الذي بدأ ينشط على الحدود مع سوريا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش المؤتمر الدولي بشأن سوريا في باريس، وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات العراقية – الفرنسية، واستعرض التطورات الأمنية في المنطقة، لاسيما في الساحة السورية، وسبل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المرتبطة به، التي بدأت توسع أنشطتها على الحدود العراقية – السورية، كما شدد على ضرورة التخطيط لعمل مشترك وتنفيذ عمليات استباقية بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا وقوات التحالف الدولي".وفي سياق آخر، أطلع الوزير، بحسب البيان، "الرئيس الفرنسي على التحضيرات الجارية للقمة العربية المقبلة في بغداد، بالإضافة إلى إمكانية عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".من جانبه، جدد الرئيس الفرنسي دعمه للعراق واستقراره، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.