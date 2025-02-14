اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة العربيةموسوعة الفيديوهات › فيديو | ترمب: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي

فيديو | ترمب: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي

2025-02-14 01:00:02 - المصدر: قناة العربية