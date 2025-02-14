الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة العربية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | ترمب: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي
فيديو | ترمب: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي
نسخ الرابط
2025-02-14 01:00:02 - المصدر: قناة العربية
موضوعات ذات صلة
فيديو | وزارة الدفاع السورية تقيم عرضا عسكريا في مدينة حلب
فيديو | ترامب راح يقطع الغاز الايراني.. وابو عباس باقي يهفي بمهفايته!!
فيديو | المتحدث باسم وزارة الكهرباء: توقف الغاز الإيراني عن بغداد يهدد استقرار المنظومة ال...
فيديو | اتحاد الكرة يوضح الكثير من الحقائق... وميمي يبعث برسالة مهمة| هاتريك مع داوود إسحا...
فيديو | تفاصيل الرابعة مع نرمين منذر | المسيح يطالبون بقانون أحوال شخصية لهم
فيديو | هل يفرض ترامب شروط بوتين على أوكرانيا لإنهاء الحرب؟ | #التاسعة
فيديو | عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري هدى الأتاسي لـ "العربية": لقاؤنا مع الشر...
فيديو | انتشار قوات إسرائيلية في محافظة القنيطرة السورية بمرتفعات الجولان