أمسية الخميس ببغداد.. جثتان مجهولتان والسلطات تحقق

2025-02-14 01:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الخميس الجمعة بالعثور على جثتين في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد، إحداهما تعود لرجل في العقد السادس من عمره داخل منزله، والأخرى لشخص مجهول الهوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مواليد 1962 داخل منزله في منطقة الكريعات، وقد مضى على وفاته أكثر من يومين"، مبيناً أن "الجثة كانت منتفخة ولا توجد عليها أي آثار شدة خارجية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الرجل كان يعيش بمفرده".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية أخرى انتشلت جثة رجل مجهول الهوية من أحد المبازل في منطقة حي طارق شرق العاصمة"، لافتاً إلى أنه "لم تظهر على الجثة أي آثار شدة واضحة، إلا أن خبير الأدلة الجنائية فتح تحقيقاً نظراً لوجود بعض الشكوك حول ملابسات الوفاة".