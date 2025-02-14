الدوري الأوروبي: روما يعود بتعادل ثمين من بورتو وألكمار يسحق جالطة سراي

2025-02-14 03:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسيطر التعادل الإيجابي (1-1) على اللقاء الذي حل فيه روما الإيطالي ضيفا على بورتو البرتغالي، بينما فجر ألكمار الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه العريض على ضيفه جالطة سراي التركي (4-1)، وذلك في أبرز مواجهات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت الخميس.وعلى ملعب (الدراجاو)، كان التعادل الإيجابي بهدف هو سيد الموقف بين بورتو وضيفه روما.وباغت الطليان الجميع وتقدم روما بهدف مع آخر دقائق الشوط الأول بقدم المدافع التركي محمد زكي شيليك.ولكن نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة قوية من المدافع الشاب فرانسيسكو مورا.وجد فريق المدرب المخضرم كلاوديو رانييري نفسه في وضع لا يحسد عليه، بعد أن لعب منقوصا من لاعب في الدقيقة 72 بعد طرد بريان كريستانتي ببطاقتين صفراوين، إلا أن "الجيالوروسي" خرج باللقاء إلى "بر الأمان".وبهذه النتيجة يتأجل حسم المتأهل بين الفريقين لثمن النهائي لمواجهة الإياب الخميس المقبل في العاصمة الإيطالية على ملعب (الأوليمبيكو).بينما فجر ألكمار مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أمطر شباك ضيفه جالطة سراي (4-1)، ليضع أكثر من قدم في ثمن النهائي قبل مواجهة الإياب التي ستقام في تركيا الخميس المقبل.وتعقدت بهذه الخسارة الكبيرة المهمة في الإياب أمام متصدر الدوري التركي الذي يحتاج للفوز بفارق 4 أهداف لقطع بطاقة العبور للدور التالي.وقطع ستيوا بوخارست الروماني هو الآخر خطوة كبيرة نحو المرور لدور الـ16، بفوزه خارج قواعده على باوك سالونيك اليوناني (2-1).بينما رفض تفينتي الهولندي حسم أموره في مباراة الذهاب وسط جماهيره بفوزه القاتل على ضيفه بودو جليمت النرويجي (2-1).