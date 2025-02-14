شرط واحد من فينيسيوس لتجديد عقده مع ريال مدريد

2025-02-14 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يسعى نادي ريال مدريد، إلى تحصين نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور،عبر تجديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف 2027.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل الدولي البرازيلي مؤخراً، ولا سيما في ظلأنباء انتقاله المحتمل لأحد أندية الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن فينيسيوس يطلب من إدارة النادي الملكي،منحه راتباً سنوياً يبلغ 18 مليون يورو.

وهذا يعني أن يكون فينيسيوس، اللاعب الأعلى أجرا في ملعب سانتياجو برنابيو،متجاوزا كيليان مبابي، المنضم للملكي في صيف 2024، والذي يحصل بحسب تقارير صحفية،على 15 مليون يورو سنوياً.

ومع ذلك، سيكون هذا الراتب، المطلوب من جانب فينيسيوس، بعيداً تماما عن العرضالسعودي، الذي وصل إلى صاحب 24 عاما، والمقدر بنحو 200 مليون يورو سنويا.

وقال فينيسيوس جونيور مؤخراً، إنه يرغب في البقاء مع الميرنجي لأطول فترةممكنة، مما يعني إدارة ظهره للإغراءات السعودية.