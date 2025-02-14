2025-02-14 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأصدر نادي آرسنال، بياناً رسمياً، بشأن حالة لاعبه الألماني كاي هافيرتز، الذي تعرض لإصابة، خلال معسكر الفريق الشتوي في دبي.وكانت تقارير صحفية، قد أفادت في الساعات الماضية، بانتهاء موسم كاي هافيرتز بسبب هذه الإصابة.من جانبه، أكد النادي الإنجليزي، معاناة الدولي الألماني من إصابة على مستوى أوتار الركبة، تعرض لها خلال التدريبات الأسبوع الماضي.وأضاف ان "الفحوصات وتقييمات الأطباء أثبتت حاجة اللاعب لعملية جراحية، والتي ستجرى له خلال الأيام المقبلة".وأوضح آرسنال أن هافيرتز سيبدأ بعدها برنامجه التأهيلي، والذي من المتوقع أن يمتد لفترة الإعداد للموسم القادم.وبذلك، أكد آرسنال، انتهاء موسم صاحب 25 عاماً، ليبقى مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، في مأزق حقيقي، لكثرة الإصابات في خط الهجوم.المصدر : كورة