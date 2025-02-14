الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع للانضمام إلى صفوفه

2025-02-14 10:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة فتح باب التطوع للانضمام إلى صفوف الحشد.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده فتح باب التطوع للانضمام إلى هيئة الحشد الشعبي من خلال اطلاق استمارة الكترونية، واننا اذ ننفي هذا الخبر وندعو الى تحري الدقة في نقل المعلومات والتعامل مع مصادرها الرسمية".