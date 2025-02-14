2025-02-14 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم الجمعة لقاءات الجولة الـ(20) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2024-2025)، بإقامة(4) مباريات في بغداد وأربيل والبصرة .ففي ملعب فرانسو حريري يخوض زاخو المتصدر برصيد (38) نقطة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على أربيل صاحب المركز الثامن برصيد (28) نقطة ، بـدوره سيكون الطلبة صاحب المركز السادس برصيد (33) نقطة مرشحاً بقوة لاجتياز امتحان نظيره ديالى الذي يقبع في مؤخرة الترتيب ويملك (9) نقاط في المباراة التي يستضيفها ملعب المدينة الدولي .ويرفـع فريق القاسم الذي يحل في المرتبة الـسابعة وفي جعبته (28) نقطة شعار التعويض بمواجهة دهوك الذي يحل في المركز الرابع برصيد (34) نقطة في المباراة التي سيشهدها ملعب الفيحاء في البصرة ، فيما يستقبل فريق النفط صاحب المركز الـتاسع برصيد (27) نقطة في ملعب الساحر أحمد راضي ضيفه النجف صاحب المرتبة الثالثة عشرة برصيد (25) نقطة .وتختتم يوم غدٍ السبت منافسات الجولة عندما تقام (4) مباريات، إذ يلتقي نوروز والزوراء، والكرمة أمام القوة الجوية، ويستضيف الحدود منافسه الميناء، بالوقت الذي يحط فيه نفط ميسان الرحال لمقابلة كربلاء.