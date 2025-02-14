2025-02-14 11:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، يومالجمعة، إيداع العراق لاتفاقية خطوط التحميل Load LineConvention)) لدى المنظمة البحرية الدولية، وبموجب هذه الاتفاقية، يكون العراق قدأتم المصادقة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات المقرة.

وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن"العراق أودع اتفاقية خطوط التحميل لدى المنظمة البحرية الدولية، وهذه الخطوةتؤكد التزامه بالمعايير الدولية، وتعني أنه أتم المصادقة على جميع الاتفاقياتوالبروتوكولات التي يقرها نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء".

وأضاف الفرطوسي، أن "العراق سيخضع لهذا التدقيق فيتشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، و يبرهن التزامه الكامل بأهداف المنظمةالبحرية في التنمية المستدامة، محافظاً على جميع البروتوكولات البحرية".

وأشار إلى أن "العراق سيخضع في تشرين الأول/نوفمبرلهذا العام للتدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية IMSAS))، وسيقوم خبراء من المنظمة بتقييم التزام العراق بالاتفاقيات البحريةالدولية، وتستهدف هذه العملية إعادة إدراج البلد إلى القائمة البيضاء للدولالأعضاء، مما يعزز من مكانته في المجتمع الدولي ويعكس التزامه الكامل بالأهدافالبيئية والبحرية العالمية".