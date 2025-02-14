2025-02-14 11:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد، اليوم الجمعة، مشاجرة وعراكاً بالأيدي بعد أن أقدم ثلاثة أطفال أشقاء على سرقة خمسة ديوك من منزل امرأة.

الواقعة تسببت في مشاجرة "عنيفة" بين صاحبة الديوك وذوي الأطفال السارقين، حيث توجهت المرأة إلى منزلهم لتطالب بحقها، ما أسفر عن إصابة والدي الأطفال بجروح أثناء المشاجرة.

الحادثة انتهت بالصلح واتفاق بين الأطراف، حيث اشترى والدا الأطفال الديوك المسروقة من صاحبتها كشرط لتتنازل عن الشكوى، وتجنب تصعيد الموقف إلى الجهات القانونية.

الحادثة أثارت جدلاً واسعاً بين سكان المنطقة الذين وصفوها بأنها غريبة لكنها انتهت بحل مرضٍ للجميع.