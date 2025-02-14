2025-02-14 11:27:04 - المصدر: ايشان

يستعد الأسطورة الإنجليزية السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد والبالغ 83 عاما للعودة إلى التدريب بشكل مؤقت، خلال مباراة وداع لاعب سابق. فيرغسون الذي اعتزل التدريب في عام 2013 بعد قرابة 27 عاما من الإشراف على مانشستر يونايتد، لم يظهر في دكة البدلاء منذ ذلك الحين، لكنه حصل على منصب سفير لمانشستر يونايتد، واستمر […]

ظهرت المقالة أليكس فيرغسون يعود للتدريب بعد 12 عاما من الاعتزال أولاً على ايشان.



