2025-02-14 11:27:04 - المصدر: ايشان

شهدت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات المبكرة الجمعة، متجهة إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع الطلب على الوقود وتوقعات بأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية عسكية لن تدخل حيز التنفيذ حتى أبريل نيسان، مما يمنح المزيد من الوقت لتجنب حرب تجارية. بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود […]

ظهرت المقالة النفط يتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع وسط ارتفاع الطلب أولاً على ايشان.



