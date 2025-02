2025-02-14 11:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في المنطقة الجنوبية، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم […]

