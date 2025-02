2025-02-14 11:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أشرّت منظمة الأمم المتحدة، تراجعاً في انشطة وعمليات تنظيم داعش في العراق. جاء ذلك وفقا لتقرير صادر، عن الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة حول التهديد الذي يمثله التنظيم المتشدد للسلام والأمن الدوليين وعن الإجراءات التي تنفذها المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا التهديد. وقال التقرير، إن التهديد الذي يعرضه داعش على السلام […]

The post الأمم المتحدة: تراجع أنشطة داعش في العراق واستمرار تهديده العالمي appeared first on جريدة المدى.