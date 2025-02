2025-02-14 11:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تقام اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة واربيل. وتجري مباراتان عند الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر اليوم تجمع الاولى فريق النفط مع ضيفه فريق النجف على ملعب الساحر احمد راضي. بينما يواجه فريق الطلبة في المباراة الثانية ضيفه فريق ديالى على […]

