وزير العمل: ملتزمون بدعم شريحة ذوي الإعاقة

2025-02-14 12:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الجمعة، الالتزام بدعم ذوي الإعاقة وتحقيق المساواة مع أقرانهم في المجتمع. وذكرت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي استقبل رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي، وجرت مناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق. وشدد الوزير خلال اللقاء، بحسب البيان، على التزام الوزارة بدعم هذه الشريحة المهمة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يضمن تحقيق المساواة مع أقرانهم في المجتمع، مشيراً إلى إعادة ربط معاهدة الصم والبكم بوزارة العمل، بهدف تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها. وفي سياق متصل، هنأ الأسدي رئيس تجمع المعاقين على اختياره نائباً أول لرئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة، مشيداً بـجهوده في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين المحلي والعربي، كما قدّم التهنئة لاثنين من ذوي الإعاقة بمناسبة حصولهم على لقب “سفراء الإعاقة” في عدد من الدول، تقديراً لجهودهم في تمثيل قضايا ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام