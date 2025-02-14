اللون الأحمر يكسو بغداد.. "الدب" يتصدر هدايا العشاق (صور)

2025-02-14 12:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت شوارع العاصمة بغداد، ولا سيما منطقة الكرادة، منذ صباحاليوم الجمعة، انتشاراً واسعاً لبيع إكسسوارات وهدايا عيد الحب، حيث افترشت عشراتالدمى الحمراء الأرصفة إلى جانب هدايا بألوان وأشكال مختلفة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الإقبال على شراء الدب الأحمر يزدادبشكل ملحوظ منذ يوم أمس، إذ تتفاوت الأسعار حسب الحجم والجودة، حيث تبدأ من 7 آلافدينار وتصل إلى 75 ألف دينار.

وتشهد الأسواق في بغداد، في مثل هذا التوقيت من كل عام، إقبالاً كبيراً علىشراء هدايا عيد الحب، في ظل انتشار واسع لمحال وبسطات بيع الهدايا التي تجذبالشباب.

وفي 14 فبراير/شباط من كل عام يحتفل الملايين حول العالم بعيد الحب.

ويحمل هذا العيد اسم "الفلنتاين" نسبة إلى قديس بهذا الاسم يُعدراعيا للعشاق في العالم. وقد جاء اختيار 14 من فبراير/شباط (التاريخ الذي يعتقدأنه قتل فيه عام 269 بعد الميلاد) عيدا للعشاق في كثير من الدول.

وقد بدأ الاحتفال بعيد الحب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما حوَّلالتجار الأمريكيون تقليدا دينيا شعبيا لإحياء ذكرى القديسفالنتين إلى حدث معاصر.