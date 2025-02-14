استعدادا للصيف.. وزير الكهرباء يؤكد ضرورة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة

2025-02-14 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، على ضرورة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة استعدادا للصيف.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة جنرال إلكتريك (GE) الأمريكية، لمناقشة سير أعمال الصيانة للمحطات الكهربائية ضمن عقد الصيانة طويل الأمد المبرم بين الجانبين".وأضاف أن "العقد المبرم مع الشركة الأمريكية يشمل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لنحو (14) محطة كهربائية موزعة في عموم محافظات البلاد، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات المستهلكة، مما يسهم في ضمان استمرارية عمل المحطات بكفاءة عالية".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، استعداداً لموسم ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف".يذكر أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة الوزير المستمرة لخطط تطوير قطاع الكهرباء، وضمان جاهزية المحطات لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية".