الحمدانية وبغداد يتوجان بلقب نهائيات بطولة الجامعات بكرة الطائرة

2025-02-14 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأحرز فريق جامعة الحمدانية لقب نهائيات بطولة الجامعات العراقية بكرة الطائرة للطالبات، فيما تمكن فريق جامعة بغداد من احراز لقب منافسات بطولة الطلاب، التي نظمها قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباستضافة جامعتي بغداد والفراهيدي، وبمشاركة فرق جامعات من مختلف المحافظات العراقية.واكد مدير قسم النشاطات الطلابية في وزارة التعليم حسنين باسم الشديدي لمراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "هذه البطولة تعد واحدة من البطولات والفعاليات والمهرجانات التي وضعها القسم ضمن منهاجه للفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، الى جانب عدد آخر من البطولات الرياضية وغيرها من المهرجانات والفعاليات (الكشفية والثقافية والفنية والتطوعية)،والتي شهدت مشاركة 12 فريقاً لمنافسات الطالبات و 15 فريقاً لمنافسات الطلبة، واستضافتها القاعة المغلقة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد وقاعة جامعة الفراهيدي".واضاف أن "نتائج اليوم الختامي لمنافسات بطولة الطالبات التي استضافتها القاعة المغلقة لجامعة الفراهيدي اسفرت عن فوز فريق جامعة الحمدانية على فريق جامعة بغداد بثلاثة اشواط نظيفة، فيما جاء فريق الجامعة المستتنصرية بالمركز الثالث، وتمكن فريق جامعة بغداد من احراز لقب بطولة الطلاب بعد الفوز على فريق جامعة الموصل بنتيجة (3-1) فيما جاء فريق جامعة الانبار بالمركز الثالث".يذكر ان نهائيات بطولة الجامعات العراقية بكرة الطائرة (طلاب وطالبات) والتي استضافتها جامعتا بغداد والفراهيدي على مدار سبعة ايام متواصلة، وتولى تنظيمها قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما أسندت مهام التحكيم فيها الى طواقم تحكيمية (دولية ومحلية) تم ترشيحها من قبل الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، وشارك في تنظيمها فريق من المتطوعين تألف من 90 متطوعاً من مختلف الجامعات العراقية.



