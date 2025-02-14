العراق يشارك في مؤتمر السياحة الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة

2025-02-14 14:10:02 - المصدر: واع

بغدد-واعشاركت هيئة السياحة في مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد بطولة كأس العالم الاخيرة في اجتماعات الدورة الـ(51) للجنة الاقليمية للشرق الاوسط التابعة لمنظمة الامم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة.وذكر بيان لهيئة السياحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "المؤتمر ناقش تأثير الاحداث الرياضية على تنمية وتطوير الحركة السياحية واثرها الايجابي في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة البنية التحتية والفوقية".وأضاف أن "السياحة الرياضية من اهم الانماط ومن اسرع القطاعات نموا في جميع انحاء العالم التي تدر عائدات مالية ضخمة بمقدار 680 مليار دولار وتتمتع بمعدل نمو يقدر ب17.5% وتعزز العمل الاجتماعي والاقتصادي والبيئي".وأكد المؤتمر على "تعزيز تبادل الخبرات في مجال السياحة الرياضية ودعم استراتيجيات في تطوير هذا المنتج واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير هذا المنتح باعتباره نهجا قويا وفعالا لتسويق البلدان ".يشار الى أن الوفد العراقي كان برئاسة رئيس هيئة السياحة ناصر غانم مراد وعضوية مدير عام المرافق السياحية ومدير قسم العلاقات الدولية ومدير شعبة المنظمات الدولية في وزارة الثقافة".والتقى الوفد بوزير السياحة المصري شريف فتحي وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون السياحي المشترك، كما التقى الوفد بوزير السياحة البحريني فاطمة الصرافي، وتم التأكيد على تنمية العلاقات السياحية المشتركة من خلال مذكرات تفاهم وبرامج تعاون سياحي.