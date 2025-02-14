شرطة ديالى تحبط محاولة اختطاف مواطن في قضاء بعقوبة

2025-02-14 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن احباط محاولة إختطاف مواطن في قضاء بعقوبة، فيما اشارت الى إلقاء القبض على المتهم بالحادث.

وافادت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن "احباط محاولة إختطاف مواطن في قضاء بعقوبة".

وأكدت، انه "تم تشكيل فريق أمني عند محاولة الاختطاف من مفارز قسم شرطة قضاء بعقوبة مركز بعقوبة الجديدة"، منوهة على، انه "تمت عمليات البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة وتحديد تحركات المتهم بالحادث والقاء القبض عليه وتحرير المواطن المختطف خلال وقت قياسي".

وتابعت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة (421 جرائم الخطف) لينال جزائه العادل" .