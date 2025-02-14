دهوك بيضاء.. مشاهد الثلوج تغطي كل شيء (صور)

2025-02-14 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت محافظة دهوك،منذ ليل الخميس، وفجر الجمعة، هطول أمطار وثلوج كثيفة، مسجلة أعلى نسبة لتساقط الثلوجفي معبر سرزير الحدودي الواقع في ناحية كاني ماصي الحدودية مع تركيا، حيث وصل سمكالثلوج الى 25 سنتيمتراً.

وبحسب مراسل وكالة شفقنيوز، فإن الثلوج غطت الشوارع الرئيسية خارج المحافظة، إلا أن فرق إزالتها تمكنتحتى الان من فتح غالبية الطرق باستثناء طريق جبل كارة الذي يطل على قضاء العمادية.

في هذا الصدد، أفاد مسؤولالاعلام في دائرة صيانة الطرق بمحافظة دهوك، كمال محمد، بأن فرق ازالة الثلوج بداتمنذ ساعات الفجر بفتح وازالة الثلوج عن الطرق الرئيسية بما في ذلك طريق دهوك -عمادية وطريق دهوك - ناحية كاني ماصي وحتى معبر سرزير الحدودي.

وأشار محمد، خلال حديثهلوكالة شفق نيوز، إلى أن "سماكة الثلوج تراوحت بين 8 سنتيمتر وصولاً إلى 25سنتيمتراً".