السوداني يبحث في ميونخ التعاون والشراكة مع شركة كلاس الزراعية

2025-02-14 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، التعاون والشراكة مع شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية، وبناء خط إنتاجي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني، استقبل اليوم الجمعة، وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، بعمل الشركة التي أثبتت نجاحها في العراق، ونالت ثقة المزارعين العراقيين لمتانتها، مشيراً إلى وجود سوق رائج في العراق للمعدات الزراعية، ومنها المعدات التي تصنعها شركة كلاس، فضلاً عن أهمية التعاون والشراكة مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، وبناء خط إنتاجي في العراق.

وأكد أنّ البرنامج الحكومي أفرد مساحة كبيرة لدعم القطاع الزراعي، لارتباطه بالأمن الغذائي، ومساهمته في تقوية الاقتصاد وتنويعه، مشيراً إلى قيام العراق بتصدير كميات كبيرة من الحنطة المحلية، بعد مواسم ناجحة لزراعتها ودعم حكومي مستمر للمزارعين.

من جانبه، استعرض الوفد عمل الشركة التي تتواجد في العراق منذ عقود، والرغبة في التأسيس لشراكة حقيقية، واستعداد الشركة لبناء مركز تدريبي لتطوير القدرات العراقية، وكذلك بناء مركز لتقديم الخدمة لأعمال صيانة المعدات والمكائن.



