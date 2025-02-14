2025-02-14 14:27:04 - المصدر: ايشان

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، ان عدد الزائرين خلال زيارة النصف من شعبان بلغ أكثر من 5 ملايين زائر. وذكر الخطابي في بيان أن “عدد الزائرين خلال زيارة النصف من شعبان المباركة بلغ أكثر من خمسة ملايين زائر من داخل العراق وخارجه”. وأعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، […]

ظهرت المقالة الزيارة الشعبانية: نجاح خطة التأمين مع حضور يفوق الخمسة ملايين زائر أولاً على ايشان.



