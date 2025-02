بيروت: اتصالات حثيثة لتأمين عودة اللبنانيين من إيران

2025-02-14 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف وزير الخارجية اللبناني جو رجي عن "قيام الوزارة باتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال والطيران المدني وشركة الميدل إيست وسفارة لبنان في طهران، بهدف تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن". وأشار الوزير إلى أن "التفاوض يجري حاليًا بين الخارجية اللبنانية والخارجية الإيرانية عبر سفير لبنان في طهران للوصول إلى […]

