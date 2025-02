العراق يستعد لمواجهة الصيف: خطط لتعزيز الخزين المائي رغم تحديات الأمطار

2025-02-14 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، العمل على بناء خزين مائي لمواجهة الصيف المقبل، فيما بين أن الاطلاقات المائية مقبولة لاسيما في نهر الفرات. وقال ذياب بحسب الوكالة الرسمية، إنه "منذ فترة نعمل على بناء خزين مائي لمواجهة الصيف المقبل"، لافتا الى أن "الوقت ما زال مبكرا وربما توجد هناك فرص […]

