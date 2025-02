العراق يصادق على جميع الاتفاقيات البحرية الدولية

2025-02-14 14:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، اليوم الجمعة، عن إيداع العراق لاتفاقية خطوط التحميل (Load Line Convention) لدى المنظمة البحرية الدولية. وقال الفرطوسي في بيان تلقته (المدى)، إن "العراق قام بإيداع اتفاقية خطوط التحميل (Load Line Convention) لدى المنظمة البحرية الدولية”، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود العراق […]

