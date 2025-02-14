نيجيرفان بارزاني ووزير ألماني يبحثان مواصلة التعاون المشترك وقضايا النازحين

2025-02-14 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الدولة الألماني لشؤونالداخلية هانز جورج إنغلكه، يوم الجمعة، التعاون المشتركوقضايا النازحين والهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز،أنه فيإطار فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتمع رئيس إقليم كوردستان مع هانز جورج إنغلكه،حيث ناقشا التعاون الأمني المشترك بين ألمانيا والعراق وإقليم كوردستان.

وأكدالجانبان على استمرار دعم ألمانيا للأطراف المعنية في العراق وإقليم كوردستان،خاصة في قضايا النازحين، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة.

كماتبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع الداخلية في العراقوإقليم كوردستان.

وخلالالاجتماع، عبّر بارزاني عن تعازيه لحكومة وشعب ألمانيا، ولعائلات ضحايا الهجومالإرهابي الذي وقع أمس في ميونيخ، حيث أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بعدعملية دهس بسيارة.