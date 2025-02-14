الأنبار.. رسوم على أنشطة القطاع الخاص لدعم "مرضى السرطان والفشل الكلوي"

2025-02-14 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة الأنبار، يوم الجمعة، مناقشة مقترح فرض رسومرمزية على بعض الأنشطة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في المحافظة.

وذكر المجلس في البيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي فيإطار مبادرة لدعم مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتوفير التمويل اللازم لتأمينالأدوية والعلاجات الحيوية لهم".

وأضاف المجلس، أن "هذه الرسوم، التي سيتم تحديدها لاحقاً، ستُفرض علىبعض القطاعات المربحة كوسيلة لدعم الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع"،مؤكداً أن "الإجراءات لن تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المحافظة".

وشدد المجلس، بحسب البيان على أن "هذا القرار لا يزال في مرحلة النقاشوالدراسة، مع التزام المجلس بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص لضمان تحقيق التوازنبين دعم المرضى والمحافظة على استقرار القطاع الاقتصادي".