في محافظتين.. شاب يقدم على الانتحار وحادثي سير ينهيان حياة شخصين

2025-02-14 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بانتحار شاب بسبب مشاكل عائلية، فيمالقيت فتاة مصرعها جراء حادث سير، وأصيب منتسب أمني بإطلاق نار من قبل زميله، فيحين أودى حادث سير بحياة شخص في ذي قار.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2003 أقدم على الانتحار بشنق نفسهبواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل إحدى الشقق في مجمع بسماية جنوب شرقيبغداد".

وأضافأن "المعلومات تشير إلى أن أسباب الانتحار هي مشاكل عائلية"، مشيراً إلىأن نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

وذكرالمصدر أن "شابة تولد 2004 لقيت مصرعها جراء انقلاب دراجة نارية كان يقودهاشقيقها تولد 2008 بالقرب من ساحة عبد المحسن في مدينة الكاظمية"، مضيفاً أنه"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وشقيقها إلى المستشفى لتلقيالعلاج".

وأشارالمصدر إلى أن "منتسباً في وزارة الداخلية أطلق النار على منتسب آخر أثناء الاستراحةضمن مدينة الشعلة، ما أسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلىالمستشفى"، لافتاً إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، وبحسب المعلومات الأوليةتوجد خلافات عائلية بينهما".

وفيذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع في الطريق الرابطبين قلعة سكر ومدينة العمارة شمالي محافظة ذي قار بين عجلة صالون ودراجة ناريةنتيجة السير عكس الاتجاه من قبل صاحب السيارة، ما أدى لمصرع سائق الدراجة البالغمن العمر 23 عاماً".