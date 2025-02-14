"الأسواق تحت الرقابة".. بغداد تطمئن المواطنين قبل أيام من رمضان

2025-02-14 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، يوم الجمعة، عن وجوداستقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، وذلكقبيل أيام على قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنيةنفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلالتنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارةالداخلية".

وأضاف حنون، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضماناستقرار الأسعار خلال شهر رمضان"، مبيناً أن "الوضع التمويني في العراقآمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضع بشكل طبيعي دون قلق مع توفر جميع الموادالغذائية الأساسية بأسعار مناسبة".

وأشار حنون، إلى أن "الوزارة عملت مع رجال الأعمال والتجار لضمان عدمرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أدى إلى ثبات أسعار المواد الغذائية الأساسية حتىالآن"، داعياً المواطنين إلى "عدم التهافت على الأسواق والتبضع بشكلطبيعي، حيث إن المواد الغذائية متوفرة على مدار اليوم".

وتابع: "وزارة التجارة افتتحت عدة أسواق (هايبر ماركت)، على الأراضيالتابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 20%،فضلًا عن دعم خاص للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية".

وختم حنون، بالإشارة إلى أن "الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤونالاجتماعية وفرت تسهيلات في الدفع وتقسيط الأسعار للمستفيدين من الرعايةالاجتماعية مع تخفيضات تصل إلى 35%، مما يعزز قدرة الأسر ذات الدخل المحدود علىتأمين احتياجاتها الغذائية بأسعار مناسبة".