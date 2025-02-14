السوداني وشركة إسبانية يبحثان التعاون مع "التصنيع الحربي" ودعم الحدود بأجهزة مراقبة

2025-02-14 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، مع شركة إسبانية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات، يوم الجمعة، توريد أجهزةلمراقبة الحدود، فضلاً عن تأمين لقاء بين الشركة وهيئة التصنيع الحربي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل في مقر إقامته بمدينةميونيخ، رئيس شركة (Indra)الإسبانية انجل اسكريبانو والوفد المرافق له، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجياالمعلومات، ومعدات المحاكاة والاختبار الآلي، وأنظمة الدفاع الإلكترونية".

وأضاف أن "الشركة استعرضت عملهاوتعاقداتها في العراق، حيث تجري حاليا مناقشات مع وزارة الداخلية في ما يتعلقبتوريد أجهزة التحكم ومراقبة أمن الحدود".

وتابع البيان، أن "السوداني، أكد خلالاللقاء أهمية توسيع آليات التعاون مع شركة (Indra)،ووجه بتأمين لقاء لها مع رئيس هيئة التصنيع الحربي للدخول في مشاريع مشتركة، تتضمننقل التكنولوجيا وبناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية".