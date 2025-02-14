شرطة بابل تطيح بقاتل محكوم بالإعدام

2025-02-14 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد– واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على قاتل محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت لارتكابه جريمة قتل في بابل.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم في قيادة شرطة محافظة بابل، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل وبغداد، ألقوا القبض على قاتل خطر محكوم غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت، لارتكابه جريمة قتل شخصين منذ سنوات في قضاء القاسم".وأضافت، أن "القاتل قد تمكن من الفرار إلى خارج البلاد حينها، إلا أنه بعد توافر معلومات عن تواجده في محافظة بغداد، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة الإجرام، بالتنسيق مع السلطة القضائية، تم جمع المعلومات عن أماكن تواجده ورصد تحركاته ومراقبة اتصالاته لمدة شهرين، ليتم تحديد مكانه والقبض عليه متخفياً في أحد أحياء العاصمة".وأكدت الوزارة، أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب في بابل لإكمال باقي الإجراءات اللازمة حتى ينال جزاءه العادل".