قميص رونالدو يشعل المنافسة بين لاعبي الأهلي

2025-02-14 16:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

شهدت غرفة ملابس النصر حدثا غير معتاد حيث تواجد 5 لاعبين من الأهلي فيها بعد انتهاء مباراة فريقهم ضد "العالمي" أمس الخميس بهدف الحصول على قميص كريستيانو رونالدو والتقاط الصور معه.

وتلقى الأهلي هزيمة مريرة على ملعبه "الإنماء" أمام النصر بنتيجة 2-3 في الجولة العشرين من عمر الدوري السعودي بعد كلاسيكو مثير حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم أحزان جماهير الأهلي إلا أن هناك واقعة أثارت جدلا واسعا بعد المباراة بصراع بين 5 نجوم داخل الفريق الأهلاوي على نيل قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وكتب الصحفي عبد الهادي المستادي عبر حسابه بمنصة "إكس":" 5 لاعبين من الاهلي توجهوا لغرفة ملابس النصر بعد الخسارة للحصول على قميص كريستيانو والتقاط صورة سيلفي".

وأضاف:" فرانك كيسي الذي فاز بالقميص في النهاية ما رأيكم بهذا التصرف؟".

وأثار هذا التصرف استياء بعض جماهير الأهلي الذين اعتبروا أنه لا يتناسب مع أجواء الحزن بعد الهزيمة فيما رأى آخرون أن الحصول على قميص نجم عالمي مثل رونالدو يعد فرصة نادرة لأي لاعب.

ورفع نادي النصر رصيده إلى 44 نقطة محتلا المركز الثالث ضمن جدول ترتيب دوري "روشن" بينما توقف رصيد الأهلي للهزيمة عند النقطة 38 نقطة ويبقى في المركز الخامس على سلم الترتيب.



