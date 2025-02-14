المنافذ: ضبط مواد معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2025-02-14 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين بحجم (40) قدماً، خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري، والتي تحتوي على (مستلزمات عسكرية، شواصي دراجات نارية) معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".