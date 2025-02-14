وزير الصحة يعلن عن نجاح الخطة الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2025-02-14 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع دائرة صحة المحافظة والجهات الامنية والعتبات الدينية المقدسة والجهات الساندة.وقال الحسناوي حسب بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن: "الوزارة أعدت الخطة المناسبة والمبنية على الخبرة المتراكمة من التجارب الناجحة للمناسبات المليونية السابقة وباشراف مباشر من مركز الوزارة وبتواجد فرق طبية متخصصة من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات".وقدم وزير الصحة "الشكر لجميع الملاكات التي ساهمت في نجاح الخطة من دائرة صحة كربلاء المقدسة ومديرية العمليات الطبية والخدمات الطبية الطارئة وجميع دوائر الصحة والفرق التابعة للعتبات المقدسة والمتطوعين وغيرهم".